Джошуа должен выиграть у Усика, – россиянин Бетербиев
Источник:инстаграм Бетербиева
Непобедимый украинский боксер Александр Усик уже 25 сентября встретится с Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF. Свой прогноз на бой дал чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев.
Бетербиев: Не думайте, что Джошуа такой слабый
Россиянин Бетербиев, который дважды проигрывал Усику в любителях, похоже обижен на украинца. Артур уверен в победе действующего чемпиона мира британца Энтони Джошуа.
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Считаю, что Джошуа должен выиграть. Это мое мнение. Джошуа не такой простой боксер. Не смотрите по бою с Энди Руисом. Ему меняли соперника, он готовился к другому человеку. Джошуа как-то не настроился, что угодно могло сыграть,
– сказал Артур.
Бетербиев, победивший украинца Александра Гвоздика осенью 2019 года, обратил внимание на достижение Усика. В частности, он упомянул, что украинцу удалось стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
"Так что не думайте, что Джошуа такой слабый. Усик тоже хороший боксер. Он сделал результат в первом тяжелом весе, стал абсолютным чемпионом. Молодец. Но думаю, что выиграет Джошуа", – резюмировал Артур.
- Усик и Джошуа официально встретятся 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.
- Джошуа во второй раз будет защищать титулы WBA, WBO, IBF после того, как он вернул их в реванше с Энди Руисом-младшим.
- Если Джошуа проиграет бой, то боксеры проведут второй поединок. В случае поражения Усика реванш не предусмотрен контрактом.