Бетербієв: Не думайте, що Джошуа такий слабкий
Росіянин Бетербієв, який двічі програвав Усику в любителях, схоже ображений на українця. Артур впевнений у перемозі чинного чемпіона світу британця Джошуа.
Це цікаво Джошуа готується до 15-раундового бою з Усиком
Вважаю, що Джошуа повинен виграти. Це моя думка. Джошуа не такий простий боксер. Не дивіться по бою з Енді Руїсом. Йому міняли суперника, він готувався до іншої людини. Джошуа якось не налаштувався, що завгодно могло зіграти,
– сказав Артур.
Бетербієв, який переміг українця Олександра Гвоздика восени 2019 року, звернув увагу на досягнення Усика. Зокрема, він згадав, що українцю вдалося стати абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.
"Так що не думайте, що Джошуа такий слабкий. Усик теж хороший боксер. Він зробив результат у першій важкій вазі, став абсолютним чемпіоном. Молодець. Але думаю, що виграє Джошуа", – резюмував Артур.
- Усик та Джошуа офіційно зустрінуться 25 вересня у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.
- Джошуа вдруге буде захищати титули WBA, WBO, IBF після того, як він повернув їх у реванші з Енді Руїсом-молодшим.
- Якщо Джошуа програє бій, то боксери проведуть другий поєдинок. У випадку поразки Усика реванш не передбачений контрактом.