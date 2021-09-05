Бетербієв: Не думайте, що Джошуа такий слабкий

Росіянин Бетербієв, який двічі програвав Усику в любителях, схоже ображений на українця. Артур впевнений у перемозі чинного чемпіона світу британця Джошуа.

Це цікаво Джошуа готується до 15-раундового бою з Усиком

Вважаю, що Джошуа повинен виграти. Це моя думка. Джошуа не такий простий боксер. Не дивіться по бою з Енді Руїсом. Йому міняли суперника, він готувався до іншої людини. Джошуа якось не налаштувався, що завгодно могло зіграти,

– сказав Артур.

Бетербієв, який переміг українця Олександра Гвоздика восени 2019 року, звернув увагу на досягнення Усика. Зокрема, він згадав, що українцю вдалося стати абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

"Так що не думайте, що Джошуа такий слабкий. Усик теж хороший боксер. Він зробив результат у першій важкій вазі, став абсолютним чемпіоном. Молодець. Але думаю, що виграє Джошуа", – резюмував Артур.