Тотальное преимущество чемпиона: статистика ударов боя Джошуа – Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа потерпел сокрушительное поражение в поединке против Даниэля Дюбуа. Болельщики на "Уэмбли" и у телеэкранов впервые увидели такого беспомощного Эй-Джея.

В субботу, 21 сентября, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялось грандиозное шоу с участием топ-звезд хевивейта. Зрелищный мегафайт Джошуа – Дюбуа оправдал все надежды любителей бокса, пишет 24 Канал.

Читайте также Джошуа признался, завершит ли карьеру после поражения от Дюбуа

Статистика в пользу чемпиона IBF

Обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа эффектно защитил титул, от которого добровольно отказался Александр Усик. "Динамит" нокаутировал Джошуа, трижды отправив его в нокдаун.

Некогда грозный Эй-Джей выглядел беспомощным в присутствии более 90 тысяч зрителей на легендарном стадионе "Уэмбли". Дюбуа превосходил соперника за активностью и мощностью ударов.

Джошуа трижды побывал в нокдаунах – в первом, третьем и четвертом раундах. А в начале пятого отрезка "Динамит" нокаутировал 34-летнего боксера.

Статистика боя полностью подтверждает тотальное преимущество Дюбуа. Чемпион нанес 196 ударов, из них точными были 79 (40,3%). Джошуа ответил 117 ударами, из которых 32 попали в цель (27,4%).

Из 100 джебов Дюбуа точными оказались 30 (30%). У Энтони только 18 результативных из 82 (22%). Что касается силовых ударов, то статистика следующая: Даниэль выполнил 49 из 96 (51%) таких ударов, а Джошуа – 14 из 35 (40%).

Статистика ударов / фото Compubox

После поединка Дюбуа объявил о желании провести реванш с Усиком. А вот Джошуа надеется реваншироваться за позорное поражение на "Уэмбли".