Большой вечер бокса в Британии: где и когда смотреть Джошуа – Дюбуа
В субботу ночью, 21 сентября, Энтони Джошуа встретится с Даниэлем Дюбуа в поединке за чемпионский титул IBF в супертяжелом весе. Бой состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Даниэль Дюбуа попытается защитить пояс по версии IBF в чемпионском поединке с Энтони Джошуа. Вашему вниманию, где и когда смотреть титульный бой между британскими боксерами, сообщает 24 канал.
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Где и когда смотреть бой Джошуа – Дюбуа
Чемпионский поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа смогут посмотреть зрители из Украины. Прямая трансляция боя состоится на стриминговом сервисе DAZN.
Это единственная платформа, которая транслирует поединок Джошуа – Дюбуа. DAZN доступен на Smart TV.
Поединок за титул IBF между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа одно из главных событий этой осени в Великобритании. Два топовых боксера в супертяжелом весе будут соревноваться за чемпионский пояс на главной арене страны – "Уэмбли".
Ориентировочное время начала поединка Джошуа – Дюбуа не ранее, чем в 23:55 по киевскому времени.