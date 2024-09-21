Даниэль Дюбуа попытается защитить пояс по версии IBF в чемпионском поединке с Энтони Джошуа. Вашему вниманию, где и когда смотреть титульный бой между британскими боксерами, сообщает 24 канал.

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Где и когда смотреть бой Джошуа – Дюбуа

Чемпионский поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа смогут посмотреть зрители из Украины. Прямая трансляция боя состоится на стриминговом сервисе DAZN.

Это единственная платформа, которая транслирует поединок Джошуа – Дюбуа. DAZN доступен на Smart TV.

Поединок за титул IBF между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа одно из главных событий этой осени в Великобритании. Два топовых боксера в супертяжелом весе будут соревноваться за чемпионский пояс на главной арене страны – "Уэмбли".

Ориентировочное время начала поединка Джошуа – Дюбуа не ранее, чем в 23:55 по киевскому времени.