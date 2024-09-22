Размазал, как котлету: сеть шокировало фото лица Джошуа после удара Дюбуа

Британский боксер Даниэль Дюбуа подтвердил свой статус одного из самых опасных панчеров мира. Чемпион IBF в супертяжелом весе во время поединка на "Уэмбли" уничтожил Энтони Джошуа.

Даниэль Дюбуа сотворил сенсацию в Лондоне, нокаутировав Энтони Джошуа. "Динамит" защитил титул IBF в супертяжелом весе, пишет 24 Канал.

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Невероятный удар Дюбуа

Эй-Джей ничего не смог противопоставить агрессивной манере боя Дюбуа. Экс-чемпион мира постоянно пропускал разрушительные удары в исполнении "Динамита".

Джошуа трижды побывал в нокдауне – в первом, третьем и четвертом раундах. Обессиленного Энтони Даниэль добил в пятом отрезке поединка.

В сеть попало фото одного из ударов Дюбуа, который попал в лицо Джошуа. Страшная гримаса Эй-Джея шокировала болельщиков.

Фото с поединка Джошуа – Дюбуа / Getty Images, скриншоты из видео

Отметим, что Даниэль Дюбуа одержал 22 победы в профессиональной карьере, в том числе 21 – нокаутом. 27-летний британец потерпел два поражения – в 2020 году от Джо Джойса и в 2023 году от Усика. Тогда украинец отправил "Динамита" в нокдаун в 8 и 9 раундах.