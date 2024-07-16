"Никогда нельзя списывать Дюбуа": британский боксер прокомментировал предстоящий бой за пояс IBF

Дэвид Аллен высказал свои мысли относительно предстоящего боя за титул IBF между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Он считает, что это будет один из лучших боев.

21 сентября запланирован поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Они сразятся за титул IBF, от которого недавно отказался Александр Усик.

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Комментарий Аллена относительно боя Джошуа – Дюбуа

Британский боксер отметил хорошую форму Эй-Джея.

Это хороший бой. Джошуа совершил камбэк после поединка с Усиком. Сейчас он имеет хороший вид. Да, можно спорить об уровне его соперников. Но разве осталось так много боксеров элитного уровня в супертяжелом весе? Но своих оппонентов, он победил уверенно,

– отметил Аллен.

Также он положительно оценил и Дюбуа, отметив, что он хорошо выглядел после поражения Усику и показал исключительный бокс против Миллера и Хрговича.

“Думаю, Джошуа против Дюбуа – бой двух боксеров из топ-5 супертяжелого веса сейчас. Оба британца, будут драться на “Уэмбли” – что может быть лучше? IBF будет стоять на кону, но не хочу влезать во весь этот бред с титулами. Я провел два раунда с Дюбуа в спарринге. У него такой джеб, что у меня аж голову откидывало, подумал: “Вау”. Он показал хороший бокс. Но Джошуа является очевидным фаворитом, но никогда нельзя списывать Дюбуа”, – добавил Дэвид Аллен.

Отметим, что сам Энтони Джошуа похвалил Даниэля Дюбуа за бой против Александра Усика.