Джошуа был напуган, – бывший чемпион мира по боксу о победе Усика

Энди Руис, американо-мексиканский тяжеловес считает, что у Энтони Джошуа не имел плана на бой с Усиком и был слишком самоуверен.

"Да, я был удивлен. Думал, Джошуа отбоксирует с ним, как со мной в реванше. Но он стоял словно вкопанный. В бою со мной он активно накручивал круги по рингу, а если получал, то сразу же хватал меня и клинчевал. То есть у него была стратегия на бой. А в бою с Усиком что-то пошло не так. С ума сойти, я думал, что Джошуа его побьет", – сказал Руис, который стал неожиданным обидчиком британца в 2019 году.

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Также Руис сказал, что Джошуа стоит взять вину за проигранный бой на себя.

"Винить можно кого угодно. Но гораздо лучше для бойца – научиться брать на себя ответственность. Считаю, стратегия была неверной. Допускаю, что была допущена недооценка. Думаю, Джошуа останется в обойме. Думаю, он останется топовым бойцом. В бою он выглядел немного напуганным, отступал. Не удивлюсь, если ему было неудобно боксировать с левшой. Не удивлюсь, если ему было неудобно реагировать на все эти движения Усика. Мне показалось, что оба могли отработать круче. Но в любом случае мои поздравления Александру", – добавил Руис.

Стоит напомнить, что 25 сентября Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). В контракте между бойцами прописан пункт о матче-реванше.