Конец величественной истории: легендарный футболист объявил о завершении карьеры

Легендарный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини принял решение повесить бутсы на гвоздь. Последние полтора года карьеры Кьеллини играл в MLS за Лос Анджелес.

Бывший защитник сборной Италии и ряда итальянских клубов Джорджо Кьеллини объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом решении 39-летний игрок сообщил в своих соцсетях, также опубликовав эффектный видеоролик.

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Кьеллини: Пора начать новые главы

Футбол, ты был самым красивым и интенсивным путешествием в моей жизни. Ты был для меня всем. С тобой я прошел уникальный и незабываемый путь. Однако теперь пора начать новые главы, столкнуться с новыми задачами и написать новые, важные и интересные страницы жизни,

– написал Кьеллини.

Главным достижением Джорджо Кьеллини является победа в составе сборной Италии на Евро-2020. Также он 9 раз становился чемпионом Италии в составе Ювентуса, а еще выиграл по 5 раз Кубок и Суперкубок Италии.

Последним клубом Джорджо Кьеллини стал американский Лос-Анджелес. Ранее он также поиграл в Серии А за Ливорно и Фиорентину.