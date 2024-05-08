"Победа укрепит мое наследие": Камбосос – о важности боя с Ломаченко

Уже в эту субботу Василий Ломаченко проведет бой против боксера, который воплотил в жизнь его мечту. Поражение от Джорджа Камбососа может навсегда закрыть для украинца дорогу к чемпионским титулам.

В ночь с 11 на 12 мая в австралийском Перте состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

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Камбосос уверен в победе над Ломаченко

Джордж Камбосос не скрывает, что бой против Василия Ломаченко имеет для обоих боксеров огромное значение.

"Это неумолимая игра. Иногда дело не в том, что ты смог сделать, а важно то, что ты сможешь сделать в нужное время. Я воспользовался моментом и стал чемпионом мира. Мое время снова придет.

Я многого достиг в этом спорте, но победа над таким парнем, как Ломаченко укрепит мое наследие. 12 мая я снова напомню им, кто такой Камбосос", – сказал Камбосос.

Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Девину Хэйни в мае 2023 года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира.

Джордж Камбосос боксировал с Хэйни дважды, оба раза проиграл. Именно Девин забрал у австралийца все чемпионские пояса.