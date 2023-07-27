Пополнил звездный состав: клуб из Саудовской Аравии приобрел капитана Ливерпуля

Джордан Хендерсон решил продолжить свою карьеру на Ближнем Востоке. Ливерпуль заработал на трансфере опытного полузащитника

Джордан Хендерсон стал игроком Аль-Иттифака из Саудовской Аравии. Коллектив возглавляет старый знакомый английского полузащитника.

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Снова вместе

Клубы из Саудовской Аравии продолжают активно приглашать в состав звезд мирового футбола. Пока Аль-Хилаль пытается договориться с Килианом Мбаппе о сотрудничестве, обещая французскому футболисту зарплату в 700 миллионов евро в год и возможность покинуть клуб бесплатно, другие саудовские коллективы уже успевают затянуть в азиатское первенство не менее звездных, но гораздо более опытных исполнителей.

В частности, Аль-Иттифак успешно смог оформить трансфер капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона, уже официально перебравшегося в Саудовскую Аравию. 33-летний футболист обошелся саудовскому коллективу в 14 миллионов евро, поэтому стоит отметить, что "мерсисайдцы" продали опытного игрока за хорошие деньги. Также стоит добавить, что Аль-Иттифак возглавляет Стивен Джерард, с которым Хендерсон успел поиграть бок о бок в состоянии Ливерпуля. О сроке соглашения Джордана с саудовским коллективом и его зарплате не сообщается.

Джордан Хендерсон / инстаграмм Аль-Иттифака

Джордан Хендерсон выступал за Ливерпуль с 2011 года. За этот период в клубе он успел отыграть за "мерсисайдцев" 492 матча, в которых отличился 33 голами и 61 ассистом.

Представление Хендерсона:

Звездные футболисты, перебравшиеся в Саудовскую Аравию