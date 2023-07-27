Пополнил звездный состав: клуб из Саудовской Аравии приобрел капитана Ливерпуля
Источник:Аль-Иттифак
Джордан Хендерсон решил продолжить свою карьеру на Ближнем Востоке. Ливерпуль заработал на трансфере опытного полузащитника
Джордан Хендерсон стал игроком Аль-Иттифака из Саудовской Аравии. Коллектив возглавляет старый знакомый английского полузащитника.
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Снова вместе
Клубы из Саудовской Аравии продолжают активно приглашать в состав звезд мирового футбола. Пока Аль-Хилаль пытается договориться с Килианом Мбаппе о сотрудничестве, обещая французскому футболисту зарплату в 700 миллионов евро в год и возможность покинуть клуб бесплатно, другие саудовские коллективы уже успевают затянуть в азиатское первенство не менее звездных, но гораздо более опытных исполнителей.
В частности, Аль-Иттифак успешно смог оформить трансфер капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона, уже официально перебравшегося в Саудовскую Аравию. 33-летний футболист обошелся саудовскому коллективу в 14 миллионов евро, поэтому стоит отметить, что "мерсисайдцы" продали опытного игрока за хорошие деньги. Также стоит добавить, что Аль-Иттифак возглавляет Стивен Джерард, с которым Хендерсон успел поиграть бок о бок в состоянии Ливерпуля. О сроке соглашения Джордана с саудовским коллективом и его зарплате не сообщается.
Джордан Хендерсон / инстаграмм Аль-ИттифакаКстати говоря. Джордан Хендерсон выступал за Ливерпуль с 2011 года. За этот период в клубе он успел отыграть за "мерсисайдцев" 492 матча, в которых отличился 33 голами и 61 ассистом.
Представление Хендерсона:
Звездные футболисты, перебравшиеся в Саудовскую Аравию
- Аль-Иттихад – Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота.
- Аль-Хилаль – Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергей Милинкович-Савич.
- Аль-Наср – Давид Оспина, Криштиану Роналду, Талиска, Марцело Брозович.
- Аль-Ахли – Эдуар Менди, Роберто Фирмино