Не мог встать: первой ракетке мира после матча бутылка прилетела в голову – видео инцидента

В Риме с 6 мая продолжается теннисный Мастерс одновременно среди мужчин и женщин. Накануне состоялись матчи 1/32 финала.

В одном из них первая ракетка мира Новак Джокович встречался с французом Корентеном Муте. Серб одержал убедительную победу со счетом 6:3, 6:1.

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Пришлось ехать в больницу

После того как Джокович покидал корт произошел неприятный инцидент. Он раздавал болельщикам автографы и неожиданно упал на землю, схватившись за голову.

Серб некоторое время не вставал, а фанаты пытались понять, что же произошло.

Джоковичу в голову прилетела бутылка: смотрите видео

Все присутствующие увидели, что в него попала бутылка, но не понимали, как это произошло и кто же виноват. Как оказалось, у одного из зрителей она выпала из рюкзака, когда парень наклонился за автографом.

Момент с падением бутылки из рюкзака: смотрите видео

В итоге, это вызвало у Новака Джоковича небольшое кровотечение, поэтому его доставили в медицинский центр для лечения. Теннисист почувствовал легкую тошноту, однако сейчас его состояние улучшилось и ситуация не вызывает беспокойства.

. В 1/16 финала серб встретится с чилийцем Алехандро Табило. Матч состоится 12 мая.

Отметим, что участие в одиночном разряде женской сетки продолжают также три украинки. В следующем раунде Ангелина Калинина встретится с Марией Саккари, Элина Свитолина с Анной Калинской, а Даяна Ястремская будет противостоять второй ракетке мира Арине Соболенко.