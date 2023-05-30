Добро пожаловать в реальность, – реакция Долгополова на политическое заявление Джоковича на Ролан Гаррос

Фаворит мужского разряда Ролан Гаррос Новак Джокович выступил с политическим заявлением после победы над Александром Ковачевичем. Серб сам убеждает, что "спорт не вне политики".

После поединка Новак Джокович написал на видеокамере: "Косово – сердце Сербии. Остановите насилие". На такой поступок серб свою реакцию оставил бывший теннисист из Украины Александр Долгополов. Он вернулся в родную страну после начала полномасштабного вторжения России и встал на защиту сине-желтого государства.

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Ролан Гаррос превратился в сплошную политику

Долгополов задал всем один вопрос после такой надписи Джоковича и попросил снять "розовые очки".

Это уже политика или еще спорт? Хммм...Добро пожаловать в реальность,

– написал Долгополов в твиттере.

Другой бывший украинский теннисист Сергей Стаховский тоже возмущенно отреагировал на скандальный поступок Джоковича.

Сам Новак заявил, что ему больно смотреть на то, что происходит в Косово. Он как публичная личность, которая родилась в Косово, чувствует ответственность публично выразить поддержку.

Ранее Джокович заявлял, что российские и белорусские теннисистки никак не могут отразиться на войне в Украине, которую развязала Россия. А теперь Новак сам делает скандальное и политическое заявление. Серб становился на защиту российский и белорусский коллег по корту, который в прошлом году был отстранен от Уимблдона, но предлагал свою помощь Украине через Стаховского.

А его отец любезно делал фотографии с российскими болельщиками, одетыми в футболки с запрещенными символами и изображениями Владимира Путина. Довольно неоднозначен этот Джокович.

Обратите внимание! Во втором круге Ролан Гаррос Джокович сыграет против венгра Мартона Фучовича (ATP №83). Ориентировочное начало встречи 31 мая в 12:00.

Старт турнира в Париже уже запомнился несколькими скандалами. В одном из них "жертвой" стала украинка Марта Костюк, которая отказалась пожимать руку белоруске Арине Сабаленко после матча. Местная публика освистала за это украинскую теннисистку.