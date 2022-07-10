Джокович в четвертый раз подряд победил на Уимблдоне и обошел по титулам Grand Slam Федерера

На теннисном турнире Уимблдон определился победитель у мужчин. Им в четвертый раз подряд стал серб Новак Джокович.

В финале Джокович в четырех сетах обыграл австралийца Ника Кирьоса 3:1. А сам матч между ними длился более трех часов.

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Стоит отметить, что в первых трех сетах было всего по одному брейку. И его автор забирал себе сет в актив. В первом сете это удалось сделать Кирьосу, а в двух последующих – Джоковичу.

А вот уже в четвертом сете оба теннисиста оказались неуступчивыми, так что дело дошло до тай-брейка, где Джокович таки дожал соперника.

Новак Джокович – Ник Кирьос 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 7:6)

Для Джоковча это четвертая победа подряд на турнире в Лондоне. И седьмая победа на Уимблдоне в целом. Он здесь побеждал также в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 и 2021 годах (в 2020 году турнир не проводится из-за пандемии коронавируса)

Кроме того, это 21 титул Grand Slam для 35-летнего серба. И по этому показателю он обошел швейцарца Роджера Федерера. Больше титулом только у испанца Рафаэля Надаля – 22.

Несмотря на победу на турнире, Джокович опустится с третьего места в рейтинге на седьмое. Все потому, что в ATP решили не начислять очки за турнир, когда организаторы Уимблдона решили не допустить российских и белорусских теннисистов. Сделали они это после того, как россия начала войну против Украины, а белорусские власти поддержали ее.

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