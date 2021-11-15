Джокович упал во время розыгрыша, но успел найти ракетку и отбить мяч: невероятное видео

Новак Джокович завершает теннисный сезон на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия). Серб в матче против Каспера Рууда в очередной раз доказал, почему считается сильнейшим теннисистом планеты.

Феноменальная реакция Джоковича

34-летний Джокович неудачно начал матч против норвежца Каспера Рууда. В первом же гейме Ноле проиграл свою подачу.

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Однако в этом же гейме Джоковичу удалось продемонстрировать свой высокий уровень. Когда Рууд заработал брейк-пойнт, Новак боролся до последнего.

Во время розыгрыша Джокович поскользнулся, когда выходил к сетке, в результате чего упал и уронил ракетку. Сербу удалось быстро встать, найти и поднять ракетку и отразить удар Рууда.

К сожалению для фанатов Джоковича, в следующем бекхэнде серб ошибся и позволил Рууду сделать брейк.

Видео сумасшедшего момента в матче Джоковича



Несмотря на локальную неудачу Джоковичу удалось выиграть поединок. Первый номер мирового рейтинга переломил ход первого сета и одержал победу в матче со счетом 2:0 (7:6, 6:2).

В следующем поединке группового этапа Джокович сыграет против грека Стефаноса Циципаса. Третий соперник серба в группе – россиянин Андрей Рублев.

В полуфиналы турнира выйдут по два теннисиста из каждой группы.