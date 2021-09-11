Джокович в теннисном триллере одолел Зверева на US Open: Новак побил рекорд Федерера

11 сентября 2021 , 11:09
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Источник:

24 канал

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович вышел в финал US Open 2021. На пути к финалу серб победил немца Александра Зверева в полуфинале.

Новак Джокович – Александер Зверев 3:2 (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2)

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Джокович и Зверев провели на корте почти 4 часа. Сербскому теннисисту удалось взять реванш за поражение в полуфинале Олимпийских игр-2020.

Зверев удачно начал матч, записав в свой актив первую партию. Но Джоковичу удалось выиграть два следующих сета. Но одержать победу в 4 сете Новаку не суждено.

Зверев оформил один брейк и перевел матч в 5 партию. Более хладнокровным в решающем сете оказался Джокович и довел матч до победы.

Джокович – Зверев видеообзор

Джокович на пороге уникального рекорда

  • Первая за все время, победа над Зверевым стала для Джоковича 225 победой над игроком топ-10 рейтинга ATP. Он побил рекорд, который принадлежал Роджеру Федереру.
  • По проценту побед над топ – 10 (69%) Джокович уступает только Бьерну Боргу – 71%.
  • Также Джокович повторил один из рекордов Федерера. Новак 31 раз в карьере вышел в финал турнира серии Грэнд Слэм.
  • Если Джокович выиграет US Open, то станет первым теннисистом в "Открытую эру", которому удастся собрать сезонный Гренд Слэм – победы на всех четырех турнирах.
  • В 2021 году серб выиграл Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдон.
  • До этого подобное достижение покорилось только двум теннисистам в мужском разряде – Дональду Баджу в 1938 и Роду Лейверу в 1962 и 1969 годах.
  • В финале 12 сентября Джокович сыграет против Даниила Медведева из России.
Автор: Михайло Гема