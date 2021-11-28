Джокович может пропустить Australian Open из-за "проблем" с вакцинацией

Девятикратный победитель Australian Open Новак Джокович рискует пропустить турнир в 2022 году. Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, что может помешать его поездке в Австралию. На Australian Open смогут выступить только вакцинированные игроки.

У Джоковича признают только китайскую и российскую вакцины

Срджан Джокович, отец теннисиста, ответил на вопрос, его сын поедет на Australian Open-2022. В команде первой ракетки мира считают, что обязательная вакцинация – это шантаж.

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Я считаю, что вакцинация – личное дело каждого, никто не имеет права лезть в чужую жизнь, это прописано в конституции. Не знаю, расскажет ли он о своем статусе вакцинации, но я думаю, что нет. Я ничего не знаю и даже если бы знал, ничего бы вам не сказал. Он имеет право делать, что хочет,

– сказал отец теннисиста.

Он рассказал, что Новак Джокович, вероятно, не сыграет в Мельбурне при действующих условиях. Пока нет информации, вакцинировался ли Новак.

"Было неприятно слышать заявления руководителей австралийских штатов, которые осмелились указывать девятикратному чемпиону Australian Open. Новак хотел бы уехать, но после шантажа и при таких условиях, пожалуй, не уедет. Во всяком случае, я не поехал бы. Но он мой сын и сам все решит", – сказал Срджан Джокович.

В штате Виктория, где состоится Australian Open, одобрено только три вакцины – Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

Отца теннисиста это возмутило и он хочет, чтобы большинство стран мира признали российскую и китайскую вакцины. Тогда, как говорит Срджан, Джокович вакцинируется.

А что такое признанная вакцина, мистер Крейг? Российская вакцина не признана? По нашим критериям, только китайскую и российскую вакцины можно считать признанными. 90% всего мира – сторонники гражданских свобод. Нам нужны российская и китайская вакцины. Признайте их, и мы с удовольствием вакцинируемся,

– резюмировал отец Джоковича.