Трагедия во время соревнований: погиб известный велогонщик после падения на спуске

Джино Медер потерпел ужасное падение 15 июня на спуске во время пятого этапа Тура в Швейцарии. Спортсмен провел ночь в коме, но спасти его не удалось.

В четверг, 15 июня, 26-летний швейцарец Джино Медер во время соревнований упал на спуске с последнего перевала Альбулапасс. Он был немедленно доставлен на вертолете в больницу, где провел ночь в коме.

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Худшего сценария не удалось избежать

Швейцарец находился во второй группе на дороге во время спуска. Он разбился вместе с Магнусом Шеффилдом, но американец получил только сотрясение мозга. Врачи до последнего сражались за жизнь швейцарца, но были бессильны – на следующий день команда велогонщика сообщила, что он умер.

С глубокой печалью и тяжелым сердцем мы должны объявить о смерти Джино Медера. В пятницу, 16 июня, после очень серьезной аварии на пятом этапе Tour de Suisse, Джино не смог оправиться от тяжелых травм, которые он получил. Вся наша команда опустошена этой трагической аварией, и наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно тяжелое время,

– говорится в сообщении.

Ожидается, что шестой этап Тура Швейцарии будет отменен.

Чем запомнился Джино Медер?

На профессиональном уровне выступал с 2019 года. Являлся победителем на этапе Джиро д'Италия-2021 и на этапе Тур Швейцарии того же года. Становился лучшим в молодежной классификации Вуэльты-2021 и был пятым в общем зачете.