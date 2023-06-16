У четвер, 15 червня, 26-річний швейцарець Джино Медер під час змагань упав на спуску з останнього перевалу Альбулапасс. Він був негайно доставлений на гелікоптері у лікарню, де провів ніч у комі.

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Найгіршого сценарію не вдалося уникнути

Швейцарець був у другій групі на дорозі під час спуску. Він розбився разом із Магнусом Шефілдом, але американець отримав тільки струс мозку. Лікарі до останнього боролися за життя швейцарця, але були безсилі – на наступний день команда велогонщика повідомила, що він помер.

З глибоким сумом і важким серцем ми повинні оголосити про смерть Джино Медера. У п'ятницю, 16 червня, після дуже серйозної аварії на п'ятому етапі Tour de Suisse, Джино не зміг оговтатися від тяжких поранень, які він отримав. Уся наша команда спустошена цією трагічною аварією, і наші думки та молитви з сім'єю та близькими Джино у цей неймовірно важкий час,

– йдеться у повідомленні.

Очікується, що шостий етап Туру Швейцарії буде скасований.

Чим запам'ятався Джино Медер?

На професійному рівні виступав з 2019 року. Був переможцем на етапі Джиро д'Італія-2021 та на етапі Тур Швейцарії того ж року. Ставав найкращим у молодіжній класифікації Вуельти-2021 та був п'ятим у загальному заліку.