Джима провалила масс-старт из-за неудачной стрельбы: Вирер одержала первую победу в сезоне

В итальянском Арнтхольце состоялись последние старты для биатлонистов перед Олимпиадой-2022. Далее спортсмены посоревнуются уже в Пекине.

Провальная стрельба Джимы

Седьмой этап Кубка мира завершился гонкой массовым стартом. В тридцатку лучших попала одна из украинок.

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Юлия Джима стартовала под 22-м стартовым номером. Украинке удалось пробиться в элитную гонку благодаря первой квоте.

Тяжелое начало было для украинской биатлонистки. Юлия отправилась на один штрафной круг.

Белоруска Анна Сола при этом завоевала себе лидерство. После выхода с биатлонного стадиона украинка стала 23-й, а отставание от первого места составляло более 30 секунд.

Перед подходом ко второму огневому рубежу лидеры несколько изменились. Первую позицию делили между собой россиянки.

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После второй "лежки" Джима снова отправилась на один штрафной круг. Украинка еще больше ухудшила свою позицию, опустившись на 26-е место.

Также сменились и лидеры на дистанции. После выхода из стрельбища француженка Жулья Симон гарантировала себе первенство. И оторваться ей далеко не удалось, поскольку около десяти спортсменок расположились в одном пелотоне.

"Стойка" оказалась для украинки тоже не слишком удачной. Юлия допустила аналогичную ошибку и отправилась на штрафной круг. Биатлонистка держалась в топ-25.

Борьба за лидерство

Интересная борьба шла за лидерство. После третьей стрельбы биатлонисткам не удалось оторваться друг от друга.

Лидерство перехватила норвежка Тириль Экхофф, однако почти в "одну ногу" за ней следовали две француженки: Анаис Шевалье-Буше и Жустин Бреза. С отставанием в пять секунд следовала итальянка Доротея Вирер.

На последней стрельбе Джима промахнулась сразу два раза. Неутешительная стрельба еще ниже опустила биатлонистку.

На болельщиков обрушилась невероятная борьба на последнем круге. Шевалье-Буше и Вирер почти одновременно вышли с биатлонного стадиона. Вряд ли можно было бы предсказать, что итальянка активно включится в борьбу за "золото".

Французской спортсменке не удалось удержать вторую позицию в борьбе с белоруской Динарой Алимбековой. Представительница Беларуси едва не опередила итальянку.

Юлия Джима финишировала на 28-позиции.

Результаты женского масс-старта в Антгольце

1. Доротея Вирер (Италия, 1+1+0+0) 35:58.7

2. Динара Алимбекава (Беларусь, 0+0+1+0) +3.7

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 1+0+0+0) +11.6

...

28. Юлия Джима (Украина, 1+1+1+2) +3:17.0