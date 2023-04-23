"Танк" переехал "Короля Райана": Дэвис финишировал Гарсию в зрелищном бою – видео нокаута

Бой двух непобежденных топ-звезд современного бокса был одним из самых ожидаемых в 2023 году. И поединок оправдал надежды болельщиков.

В ночь с 22 на 23 апреля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоялся супербой между двумя непобедимыми бойцами – регулярным чемпионом WBA в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией, выступающим в суперлегком весе. Соперники выступают в различных весовых категориях, поэтому они договорились о поединке в договорном весе (до 61,7 кг), пишет 24 Канал.

Вот так Ради украинских болельщиков: промоутер Усика назвал новую локацию поединка с Дюбуа

Уверенная победа Дэвиса

Бой традиционно начался с разведки. Гарсия занял центр ринга, держа Дэвиса на безопасном расстоянии. Во втором раунде "Король Райан" начал действовать более агрессивно, но на последней минуте пропустил оверхенд и впервые оказался в нокдауне. Впрочем, Гарсия быстро поднялся и бой продолжился.

Видео первого нокдауна

Вдохновленный успехом Джервонта пошел вперед. Было видно, что "Танк" пристрелялся и даже разбил нос оппоненту. Гарсия смог ответить в шестом раунде. Он дважды попал правым боковым, но Дэвис выдержал мощные удары.

Развязка наступила в 7-м раунде. Джервонта нанес мощный удар по корпусу, после которого Гарсия резко встал на колено и не смог продолжить поединок – нокаут.

Дэвис нокаутировал Гарсию

Поединок двух суперзвезд завершился победой Джервонты Дэвиса. "Танк" увеличил свою выигрышную серию до 29 поединков, 27 из которых завершились нокаутом.

Райан Гарсия потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Итог боя