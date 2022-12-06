Не продержался и года: преемнику Шевченко в Дженоа указали на дверь

Немецкий специалист Александер Блессин покинул пост главного тренера итальянского Дженоа. Результаты команды не удовлетворили руководителей клуба.

Итальянский клуб Серии В Дженоа официально сообщил на своем сайте об освобождении от должности главного тренера Александера Блессина. Немецкий специалист возглавлял "грифонов" с 19 января, когда заменил на этом посту Андрея Шевченко.

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Управлять действиями первой команды в ближайшее время будет Альберто Джиралдино. Бывший игрок сборной Италии в 2012 – 2014 годах защищал цвета "грифонов", а также выступал за Милан, Фиорентину, Болонью, Парму и ряд других клубов.

, что в 2007 году Альберто Джиралдино, тогда игравший за Милан, забил два гола в ворота Шахтера в рамках матча Лиги чемпионов. Этот поединок "красно-черные" выиграли со счетом 4:1.

После 15 туров Дженоа занимает 5 место в Серии В, имея в своем активе 23 пункта. Очевидно, что неудовлетворительные результаты стали причиной увольнения Блессина.

Напомним, что Андрей Шевченко возглавлял Дженоа с 7 ноября 2021 года по 15 января 2022-го. Под его руководством команда выиграла только один кубковый матч, 7 матчей проиграла, трижды сыграла вничью. Контракт с Шевченко Дженоа разорвала только в сентябре.