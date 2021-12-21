Дженоа Шевченко сыграет против Аталанты Малиновского: где и когда смотреть онлайн матч Серии А

Дженоа Андрея Шевченко 21 декабря примет Аталанту Руслана Малиновского в 19-м туре Серии А. Посмотреть горячее противостояние Шевченко и Малиновского смогут украинские болельщики.

Дженоа – Аталанта: где смотреть

Поединок Дженоа – Аталанта состоится в Генуе на арене "Стадио Луиджи Феррарис". Начало игры в 21:45.

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Аталанта Малиновского после 18 туров набрала 37 очков и удерживает четвертое место в турнирной таблице. Команда проигрывает лидирующему Интеру всего 6 очков. Дженоа Шевченко набрала всего 10 баллов и находится в зоне вылета из Серии А.