Дженоа – Аталанта: де дивитися
Поєдинок Дженоа – Аталанта відбудеться у Генуї на арені "Стадіо Луїджі Ферраріс". Початок гри о 21:45.
До теми Шевченко проти Маліновського: як завершиться матч Дженоа – Аталанта в Серії А
З 2021 року матчі італійської Серії А в Україні транслює винятково платформа Megogo. Для перегляду поєдинків Серії А користувачами Megogo потрібно мати підписку "Максимальна" або "Спорт".
Скільки коштує підписка
- "Спорт" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривень місяць;
- "Максимальна" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривень на місяць.