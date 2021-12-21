Дженоа – Аталанта: де дивитися

Поєдинок Дженоа – Аталанта відбудеться у Генуї на арені "Стадіо Луїджі Ферраріс". Початок гри о 21:45.

До теми Шевченко проти Маліновського: як завершиться матч Дженоа – Аталанта в Серії А

З 2021 року матчі італійської Серії А в Україні транслює винятково платформа Megogo. Для перегляду поєдинків Серії А користувачами Megogo потрібно мати підписку "Максимальна" або "Спорт".

Скільки коштує підписка

"Спорт" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривень місяць;

"Максимальна" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривень на місяць.

До уваги. Аталанта Маліновського після 18 турів набрала 37 очок та утримує четверте місце у турнірній таблиці. Команда програє Інтеру, який лідирує, всього 6 очок. Дженоа Шевченка набрала тільки 10 балів та перебуває у зоні вильоту із Серії А.