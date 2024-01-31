Теперь полноценный "грифон": Дженоа активировала опцию выкупа Малиновского у Марселя

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком Дженоа на полноценной основе. Итальянский клуб выкупил 30-летнего полузащитника у Марселя.

30-летний футболист сборной Украины Руслан Малиновский, который с августа 2023 года играет за Дженоа на правах аренды из Марселя, стал полноценным игроком итальянского клуба. Руководство “грифонов” активировало прописанную в арендном соглашении опцию выкупа.

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Малиновский стал полноценным игроком Дженоа

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Дженоа заплатил Марселю за трансфер Малиновского 7 миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Руслана в 10 миллионов евро.

Руслан Малиновский был на контракте в Марселе с января 2023 года. Всего украинец провел за французский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Свой следующий матч Дженоа сыграет 3 февраля на выезде против Эмполи, за который играет другой украинский полузащитник Виктор Коваленко. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Сейчас "грифоны" занимают 11-е место в турнирной таблице Серии А и имеют 7-матчевую беспроигрышную серию. Малиновский забил за Дженоа два гола и отдал два ассиста в 21 матче.