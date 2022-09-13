Я здесь, чтобы побеждать, – будущий соперника Ломаченко намерен избить украинца

Джемейн Ортис будет первым соперником Василия Ломаченко в 2022 году. Боксер из США уверен в своих силах.

Ортис: Я в восторге от этого боя

Боксеры сойдутся на ринге 29 октября 2022 года на "Madison Square Garden" в Нью-Йорке. Это будет первое сражение Ломаченко после почти годового перерыва.

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Джемейн Ортис впервые прокомментировал сражение против украинца. Американец отметил уровень Василия, но уверен, что может нанести Ломаченко поражение.

Ортис хочет провести титульный бой в случае победы над Ломаченко. Интересно, что для украинца этот поединок будет разогрев перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Скорее всего, в случае победы над Ортисом наш боксер сойдется на ринге с победителем реванша Дэвин Хейни – Джордж Камбосос.

Я в восторге от этого боя. Василий Ломаченко – отличный боец, но я здесь, чтобы побеждать. Как только я выиграю этот бой, я нацелюсь на возможность стать чемпионом мира. Это сбывшаяся мечта,

– сказал 26-летний Ортис.

Официальное назначение поединка прошло 12 сентября.

В последнем бою Ортис по единогласному решению судей победил Джамела Херринга. Ломаченко в декабре 2021-го по такому же решению судей одолел гонца Ричарда Комми.