В ночь на 21 июля на "Амали-арена" во Флориде состоялся бой шоумена Джейка Пола и бывшего бойца UFC Майка Перри. Соперники провели поединок в лимите крузервейта, пишет 24 Канал.

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Пол устроил безжалостное избиение

Эпатажный Джейк Пол превосходил Перри со старта поединка. Блогер чаще беспокоил соперника ударами и уже в первом раунде Майк оказался на канвасе.

Первый нокдаун в бою Пол – Перри: видео

Во втором раунде экс-боец UFC снова не выдержал удар Пола и оказался на канвасе. Блогер записал в свой актив второй нокдаун.

Смотрите видео второго нокдауна

В третьем раунде Пол устроил настоящий замес сопернику. Перри был на грани досрочного поражения.

Эффектные удары Джейка Пола: видео

Все решилось в шестой трехминутке. Пол нанес серии мощных ударов, после которых Перри в третий раз оказался на канвасе. Рефери остановил бой, зафиксировав досрочную победу блогера техничным нокаутом.

Пол остановил Перри в 6 раунде: видео

Джейк Пол одержал десятую победу на ринге. Американский шоумен лишь однажды уступил. Для Майка Перри это поражение стало вторым в боксе.

Напомним, что Джей Пол 20 июля должен был провести бой против бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона. Однако из-за ухудшения здоровья 58-летней легенды поединок пришлось перенести. Ожидается, что эпический бой Пола c "Железным Майком" состоится 20 ноября.