Не выдержал российский террор: легионер Динамо будет играть в чемпионате Бельгии

Нидерландский легионер Джастин Лонвейк покинул лагерь "бело-синих". В следующем сезоне хавбек будет защищать цвета Андерлехта.

Киевское Динамо официально объявило об уходе Джастина Лонвейка. 23-летний полузащитник на правах аренды будет играть за бельгийский Андерлехт.

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Легионерам сложно приспособиться к российскому террору

Арендное соглашение рассчитано на один год. После завершения сезона у Андерлехта будет опция выкупа игрока.

Напомним, что Лонвейк присоединился к киевлянам в сентябре 2022 года. Динамо заплатило датскому Виборгу за трансфер хавбека 1,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне нидерландец сыграл 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Главный тренер киевлян Мирча Луческу рассчитывал на Лонвейка.

Однако нидерландский легионер в конце мая покинул расположение "бело-синих". Это совпало с российским террором столицы Украины, когда почти каждый день по Киеву наносились удары ракетами и "Шахедами". Лонвейк не ожидал, что ему придется слышать каждую ночь взрывы, а его родным волноваться за его жизнь. Так что нидерландец принял решение не возвращаться в Киев.

Отметим, что Андерлехт неудачно завершил прошлый чемпионат. Самый титулованный клуб Бельгии финишировал на 11 месте.