Не выдержал российский террор: легионер Динамо будет играть в чемпионате Бельгии
Источник:ФК Динамо
Нидерландский легионер Джастин Лонвейк покинул лагерь "бело-синих". В следующем сезоне хавбек будет защищать цвета Андерлехта.
Киевское Динамо официально объявило об уходе Джастина Лонвейка. 23-летний полузащитник на правах аренды будет играть за бельгийский Андерлехт.
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Легионерам сложно приспособиться к российскому террору
Арендное соглашение рассчитано на один год. После завершения сезона у Андерлехта будет опция выкупа игрока.
Напомним, что Лонвейк присоединился к киевлянам в сентябре 2022 года. Динамо заплатило датскому Виборгу за трансфер хавбека 1,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне нидерландец сыграл 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Главный тренер киевлян Мирча Луческу рассчитывал на Лонвейка.
Однако нидерландский легионер в конце мая покинул расположение "бело-синих". Это совпало с российским террором столицы Украины, когда почти каждый день по Киеву наносились удары ракетами и "Шахедами". Лонвейк не ожидал, что ему придется слышать каждую ночь взрывы, а его родным волноваться за его жизнь. Так что нидерландец принял решение не возвращаться в Киев.
Отметим, что Андерлехт неудачно завершил прошлый чемпионат. Самый титулованный клуб Бельгии финишировал на 11 месте.