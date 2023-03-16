Не было конкурентов: путиниста Инфантино переизбрали президентом ФИФА

Джанни Инфантино сохранил за собой руководящее кресло президента ФИФА. Друг российского диктатора Владимира Путина будет руководить международным футболом до 2027 года.

16 марта в Руанде состоялся очередной Конгресс федерации, на котором Джанни Инфантино был переизбран на следующие четыре года. Интересно, что у швейцарца не было конкурентов, поэтому это избрание было более формальным.

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Новое-старое лицо ФИФА

В течение 30 секунд участники устроили овации Инфантино вместо традиционного голосования.

Инфантино может не в последний раз оказаться на руководящей должности в ФИФА. Джанни будет иметь право баллотироваться на еще один срок до 2031 года.

Репутацию 52-летнего руководителя нельзя назвать идеальной. С 2009 по 2016 годы возглавлял пост генерального секретаря УЕФА. После чего 26 февраля 2016 был избран президентом ФИФА до 2019 года. Однако по истечении первого срока был переизбран на еще один.

Инфантино не скрывает своей любви к России и ее руководителю Владимиру Путину. Джанни продолжает проповедовать свою пророссийскую позицию. Именно под его каденцией Россия принимала чемпионат мира-2018, на котором торжествовала Франция.

Этот Мундиаль был одним из самых скандальных в истории футбола. С ним может потягаться только последний ЧМ, который прошел в Катаре.

К слову, именно Инфантино стал инициатором того, чтобы проводить чемпионат мира по футболу раз в три года, а не четыре года.