Скорая забрала перед финалом Олимпиады: что случилось с чемпионом по прыжкам в высоту

Олимпийский чемпион Токио-2020 Джанмарко Тамбери пропустит финал соревнований по прыжкам в высоту. У итальянского спортсмена внезапно ухудшилось здоровье.

В субботу утром 32-летнего легкоатлета Джанмарко Тамбери начали беспокоить боли в области почек. Из-за этого пришлось срочно вызывать скорую.

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Для итальянского спортсмена Олимпиада завершена

Украинский борец и бронзовый призер Олимпиады-2024 Жан Беленюк стал свидетелем этого события. Он опубликовал фотографию, как Тамбери забирает скорая.

"Только что на моих глазах скорая забрала итальянского прыгуна в высоту Джанмарко Тамбери. Возле олимпийской деревни.

СМИ на днях писали, что у него пошли камни почками, наверное, его состояние ухудшилось, а финал по прыжкам в высоту уже сегодня вечером", – написал Беленюк.

Джанмарко Тамбери отправляется в больницу / фото из телеграм-канала Беленюка

Таким образом, Джанмарко Тамбери не будет участвовать в финале по прыжкам в высоту. На соревнования отобрались 12 участников, в том числе украинец Олег Дорощук. Финал начнется в 20:00 в субботу, 10 августа.

Итальянский прыгун в высоту был среди главных претендентов на медаль. На Играх-2020 Тамбери получил золотую медаль.