Переписал историю: юный талант Баварии побил клубный рекорд
13 ноября 2022 , 12:24Читати новину українською
Полузащитник "красных" Джамал Мусиала стал рекордсменом клуба. Немец нигерийского происхождения – самый молодой игрок Баварии, сыгравший 100 матчей.
В матче 15-го тура чемпионата Германии Бавария на выезде обыграла Шальке со счетом 2:0. Одним из героев поединка стал юный хавбек мюнхенцев Джамал Мусиала, отдавший два голевых паса.
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Но не это достижение талантливого футболиста будет вписано в историю клуба. Бриллиант баварцев стал самым молодым игроком, сыгравшим 100 матчей за Баварию со времени основания турнира в 1963 году.
К моменту матча с Шальке 04 ему исполнилось 19 лет и 259 дней.
Досье рекордсмена Баварии
- Джамал Мусиала родился в 2003 году в Штутгарте.
- Первые шаги в футболе он сделал в немецком клубе Фульда-Леренц.
- Затем юный футболист усовершенствовал свое мастерство в футбольных академиях Саутгемптона и Челси.
- В возрасте 16 лет Джамал вернулся в Германию и стал игроком Баварии.
- За время выступлений в составе баварцев он сыграл 100 матчей, забил 27 голов и отдал 17 ассистов.
- 19-летний хавбек включен в состав сборной Германии, которая отправится на ЧМ-2022.
- За Бундестим Мусиала успел сыграть 17 поединков, в которых забил 1 гол.