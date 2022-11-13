Переписал историю: юный талант Баварии побил клубный рекорд

Полузащитник "красных" Джамал Мусиала стал рекордсменом клуба. Немец нигерийского происхождения – самый молодой игрок Баварии, сыгравший 100 матчей.

В матче 15-го тура чемпионата Германии Бавария на выезде обыграла Шальке со счетом 2:0. Одним из героев поединка стал юный хавбек мюнхенцев Джамал Мусиала, отдавший два голевых паса.

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Но не это достижение талантливого футболиста будет вписано в историю клуба. Бриллиант баварцев стал самым молодым игроком, сыгравшим 100 матчей за Баварию со времени основания турнира в 1963 году.

К моменту матча с Шальке 04 ему исполнилось 19 лет и 259 дней.

Досье рекордсмена Баварии