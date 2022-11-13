У матчі 15-го туру чемпіонату Німеччини Баварія на виїзді обіграла Шальке з рахунком 2:0. Одним із героїв поєдинку став юний хавбек мюнхенців Джамал Мусіала, який віддав два гольові паси.

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Але не це досягнення талановитого футболіста буде вписано в історію клубу. Діамант баварців став наймолодшим гравцем, який зіграв 100 матчів за Баварію з часу заснування турніру в 1963 році.

На момент матчу з Шальке 04 йому виповнилося 19 років і 259 днів.

Досьє рекордсмена Баварії