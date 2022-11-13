У матчі 15-го туру чемпіонату Німеччини Баварія на виїзді обіграла Шальке з рахунком 2:0. Одним із героїв поєдинку став юний хавбек мюнхенців Джамал Мусіала, який віддав два гольові паси.
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Але не це досягнення талановитого футболіста буде вписано в історію клубу. Діамант баварців став наймолодшим гравцем, який зіграв 100 матчів за Баварію з часу заснування турніру в 1963 році.
На момент матчу з Шальке 04 йому виповнилося 19 років і 259 днів.
Досьє рекордсмена Баварії
- Джамал Мусіала народився в 2003 році в Штутгарті.
- Перші кроки у футболі він робив у німецькому клубі Фульда-Леренц.
- Потім юний футболіст вдосконалював свою майстерність у футбольних академіях Саутгемптона та Челсі.
- У віці 16 років Джамал повернувся до Німеччини і став гравцем Баварії.
- За час виступів у складі баварців він зіграв 100 матчів, забив 27 голів і віддав 17 асистів.
- 19-річний хавбек включений до складу збірної Німеччини, яка поїде на ЧС-2022.
- За Бундестім Мусіала встиг зіграти 17 поєдинків, в яких забив 1 гол.