Двое украинских гимнастов прошли в финал чемпионата мира
Источник:24 канал
Илья Ковтун и Назар Чепурной отобрались в финал на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюшу. Для обоих украинцев это дебют на мировом первенстве.
Удачный дебют украинцев
Ковтун выступит в финалах многоборья и перекладины, а Чепурной в опорном прыжке.
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В финал личного многоборья прошли 24 спортсмена. Илья Ковтун вошел в топ-5 с 83.565 балла в сумме, а лидером соревнований стал олимпийский чемпион, японец Дайки Хашимото, он опередил украинца на 4.475 балла.
Также украинец занял 8 место на перекладине, получив 14.2 балла.
Назар Чепурной будет бороться за медали в опорном прыжке. Украинцу удалось пробиться в финал с первым результатом среди всех участников – 14.833 в среднем за два прыжка.
Такое же количество баллов получил олимпийский чемпион-2012, южнокореец Ян Хак Сон. Однако Чепурной все равно возглавил турнирную таблицу, поскольку у него была более высокая оценка за первый прыжок.
- Финалы пройдут 22 и 24 октября.
- На чемпионате Европы в 2021 году Илья Ковтун получил бронзовую награду в многоборье. Также украинец является победителем общего зачета Кубка мирового вызова 2020/21 в трех из шести видов (вольные упражнения, конь, брусья).
- Назар Чепурной является чемпионом мира среди юниоров на перекладине (2019). В сезоне 2020/21 он возглавил рейтинг Кубка мирового вызова в опорном прыжке.