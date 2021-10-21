Двое украинских гимнастов прошли в финал чемпионата мира

Илья Ковтун и Назар Чепурной отобрались в финал на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюшу. Для обоих украинцев это дебют на мировом первенстве.

Удачный дебют украинцев

Ковтун выступит в финалах многоборья и перекладины, а Чепурной в опорном прыжке.

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В финал личного многоборья прошли 24 спортсмена. Илья Ковтун вошел в топ-5 с 83.565 балла в сумме, а лидером соревнований стал олимпийский чемпион, японец Дайки Хашимото, он опередил украинца на 4.475 балла.

Также украинец занял 8 место на перекладине, получив 14.2 балла.

Назар Чепурной будет бороться за медали в опорном прыжке. Украинцу удалось пробиться в финал с первым результатом среди всех участников – 14.833 в среднем за два прыжка.

Такое же количество баллов получил олимпийский чемпион-2012, южнокореец Ян Хак Сон. Однако Чепурной все равно возглавил турнирную таблицу, поскольку у него была более высокая оценка за первый прыжок.