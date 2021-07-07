Снова мельдоний: двое российских спортсменов попались на допинге перед самой Олимпиадой

Российских спортсменов продолжают дисквалифицировать за употребление допинга. На этот раз запрещенный препарат мельдоний обнаружили у двух гребцов. Произошло это накануне того, как они должны были отправиться на Олимпиаду-2020.

На употреблении допинга поймали гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина. Пробы у них взяли на тренировочных сборах в Греции 17 июня. Во время открытия пробы А, был обнаружен мельдоний.

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Традиционно для таких случаев, российские спортсмены отрицают употребление допинга. А появление мельдония у них в крови объясняют тем, что он мог попасть туда через пищевые добавки, которые они употребляли под наблюдением врачей.

Несмотря на это, Моргачев и Сорин были исключены из олимпийской сборной России. Они должны были выступить на Олимпиаде в парной четверке. Их сразу заменили на других спортсменов.

Учитывая, что допинг был выявлен до Олимпийских игр, то российскую команду не дисквалифицировали.