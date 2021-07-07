На вживанні допінгу впіймали веслувальників Микиту Моргачьова та Павла Соріна. Пробу в них взяли на тренувальних зборах в Греції 17 червня. Під час відкриття проби А, було виявлено мельдоній.

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Традиційно для таких випадків, російські спортсмени заперечують вживання допінгу. А появу мельдонія в них в крові пояснюють тим, що він міг потрапити туди через харчові добавки, які вони вживали під наглядом лікарів.

Попри це, Моргачьов та Сорін були виключені з олімпійської збірної Росії. Вони мали виступити на Олімпіаді в парній четвірці. Їх одразу замінили на інших спортсменів.

Зважаючи, що допінг було виявлено до Олімпійських ігор, то російську команду не дискваліфікували.