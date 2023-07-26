История с телепулом продолжается: появился YouTube-канал УПЛ ТВ, несмотря на контракт 12 клубов с Megogo

Цирк в украинском футболе вокруг объединения всех клубов ради единого телепула не думает заканчиваться. Несмотря на то, что до старта сезона осталось 2 дня, львовский Рух пригласил клубы присоединиться к УПЛ ТВ.

Накануне, 24 июля, состоялась финальная встреча представителей 12 клубов УПЛ. Они согласились с моделью Megogo и булут сотрудничать с ведущими OTT-сервисами.

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Рух за 2 дня до старта сезона предложил свое видение

К противникам телепула (Динамо, Днепр-1, Заря) в последний момент присоединился Рух. Львовяне не согласились на предложенные условия сотрудничества. Клуб опубликовал свою официальную позицию по проекту УПЛ ТВ.

Львовский клуб заявил, что он последовательно отстаивает идею создания УПЛ ТВ и принял решение не финансировать частный бизнес Megogo. Рух считает не целесообразным полностью финансировать производство собственных матчей и дополнительно платить за размещение готового продукта на ОТТ-платформе Megogo.

Мы предлагали и даже умоляли клубы создать собственную компанию под названием УПЛ ТВ и самим создавать и развивать собственный продукт. Не отдавая эту уникальную возможность третьим рукам. Ради объединения клубов мы даже были готовы из собственных средств и ресурсов профинансировать продакшн матчей всех клубов-участников УПЛ ТВ. Также готовы были инвестировать средства в развитие производственных мощностей и средств дистрибуции продукта,

– говорится в заявлении.

Клуб сообщил, что не имеет цели тратить свое время и усилия для того, чтобы убеждать клубы в правильности создания УПЛ ТВ и не собирается делать скандальные выходы из проекта. Рух решил своими действиями и поступками доказать клубам, что они сделали ошибочный выбор, когда согласились на условия Megogo.

"Мы будем и дальше последовательно идти по пути, который наработала рабочая группа клубов УПЛ по созданию УПЛ ТВ и следовать разработанной ею концепции. Чтобы не нарушать гармонию и идиллию, которая воцарилась между некоторыми клубами, лигой и "Мегого", мы решили отойти в сторону и начать двигаться параллельным курсом. Мы будем всеми доступными нам средствами и методами создавать и развивать продукт под названием УПЛ ТВ", – сообщила пресс-служба Руха.

В клубе сообщили, что готовы действовать одни и использовать непопулярные методы, но они уверены, что это верный путь. Уже создан YouTube-канал УПЛ ТВ и это только начало:

Даже осознавая, что на этом этапе, возможно, придется действовать самим. Уже создан ютуб-канал УПЛ ТВ, на котором будут транслироваться все домашние матчи Руха, будет предложен зрителям и разнообразный сопроводительный контент. Будем стараться поднять на высокий уровень стандарт съемки и показа продукта. Также проведем переговоры со всеми заинтересованными телеканалами и платформами, желающими разместить у себя данный продукт. Считаем, что только собственным примером и собственным успешным кейсом и путем, а не потоком шумных фраз мы сможем убедить оппонентов и сомневающихся.

Львовский клуб подчеркивает, что никак не претендует на особый статус в этом проекте и готов принять всех на абсолютно паритетных началах и равноправных условиях.

"Рух остается в проекте УПЛ ТВ, остается его идейным поклонником и последователем. К сожалению, вынуждены констатировать, что из проекта УПЛ ТВ на сегодня вышли 12 клубов УПЛ и стали под знамена проекта "Мегого ТВ". Очень надеемся, что эти клубы в ближайшее время осознают тот уровень манипуляций и обмана, с помощью которых их втянули в проект имени Мегого. И вернутся лицом к идее создания УПЛ ТВ, которая недавно впервые в истории УПЛ смогла объединить 13 клубов", – говорится в заявлении Руха.