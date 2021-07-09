Клуб может прекратить существование, – Рух о запрете проводить матчи УПЛ на стадионе "Украина

Львовский клуб Рух заявил, что может прекратить существование. Все из-за запрета УАФ проводить матчи Украинской Премьер-лиги на стадионе "Украина".

Футбольные клубы Рух и Львов собирались проводить матчи в УПЛ на стадионе "Украина". Однако Украинская ассоциация футбола обновила перечень стадионов для УПЛ.

Важно Рух и Львов не смогут играть матчи УПЛ на стадионе "Украина"

"Украина" перешла в список стадионов 2 категории. Это означает, что на нем не могут проводить матчи Украинской Премьер-лиги.

"Рух" может прекратить существование

Руководство клуба отреагировало на ограничения и обратилось в Ассоциацию футбола.

ФК "Рух" официально предостерегает УАФ: клуб готов прекратить свое существование! И это не ультиматум, и не угроза, это констатация факта,

– говорится в сообщении.

В клубе назвали запрет "очередным произволом в украинском футболе". Возмутились, что УАФ не предоставила объяснений относительно своего решения.

Говорят о давлении со стороны УАФ. Поэтому клуб заявил об условии: если до 3 тура УПЛ, руководство УАФ не позволит проводить матчи на стадионе "Украина", Рух и профессиональная детская академия клуба прекратят свою деятельность.

Руководство ФК утверждает, что решение заказное

ФК Рух говорит, что ранее не выражал интереса к проведению домашних матчей на стадионе "Украина". Отметили, что после выхода в Премьер-лигу клуб заключил соглашение о проведении домашних матчей сезона 2020 – 2021 на "Арене Львов". Однако в начале 2021 года, по утверждениям руководства Руха, отношения начали рушиться.

Новое руководство Арены совместно с Украинской Ассоциацией Футбола решило "повесить" на львовские клубы-участники УПЛ львиную часть затрат на подготовку стадиона к матчам Национальной сборной, которые планировались на март, но еще и принудительно выселило их из своего же стадиона,

– утверждают в Рухе.

Рух подозревает, что УАФ и "Арена Львов" намеренно создают все условия для того, чтобы львовские команды использовали только "Арену" как домашний стадион.

"Только вдумайтесь: стадион, на котором еще недавно играла свои официальные матчи национальная команда Украины, стадион, на котором УЕФА проводил матч группового этапа Лиги Европы, признан непригодным для проведения матчей УПЛ", – отметили в заявлении.