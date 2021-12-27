Дважды в одну реку войдешь: Юрченко вернулся в Зарю
Источник:УПЛ
Владлен Юрченко досрочно расторг контракт с Десной. Футболист уже нашел новый клуб, хотя он уже выступал за эту команду.
Новый-старый клуб для Юрченко
Полузащитник быстро нашел новую команду. Ею стала хорошо знакомая для него луганская Заря. Хотя официально клуб не сообщил о возвращении футболиста.
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В профиле Владлена Юрченко на сайте УПЛ в графе о текущем клубе стоит как раз Заря. 27-летний полузащитник не возразил, что может вернуться в команду Виктора Скрипника.
Профиль Владлена Юрченко / Скриншот с сайта УПЛ
Напомним, что Юрченко уже выступал за Зарю в 2019 – 2021 годах. Там он провел один из лучших периодов в своей карьере.
У футболиста было действующее соглашение с Десной до конца июня 2022-го, но игрок решил покинуть Чернигов досрочно. Правда, еще есть один нюанс, который связывает Владлена с бывшим клубом. Десна до сих пор не выплатила всю зарплату футболисту.
Последний сезон в Десне
- Юрченко стал игроком Десны в июле 2021 года. Футболист пришел в команду в статусе свободного агента.
- В сезоне-2021/2022 отыграл за команду Александра Рябоконя 7 поединков, в которых забил лишь один гол и отметился двумя ассистами.
- Десна также потеряла двух опытных игроков – Филиппа Будковского и Андрея Тотовицкого. Случилось это еще до ухода Юрченко.