Идут по первым очкам в УПЛ: Динамо усилилось перед игрой против Львова

В воскресенье, 11 сентября, киевское Динамо сыграет в "домашний" матч против Львова. Поединок, в котором киевляне попытаются впервые в сезоне победить, состоится на "Арене Львов".

Возвращение защитника и нападающего

Подопечные Мирчи Луческу подходят к этому матчу без набранных очков и одержанных побед. Киевляне за два матча забили всего два гола. Зато пропустили шесть. Дела Львова тоже не лучше – один балл в двух поединках.

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За то есть и хорошие новости по расположению Динамо. В общую группу команды вернулись основной защитник Илья Забарный и нападающий Владислав Ванат. Оба пропускали предыдущий матч Лиги Европы против Фенербахче (1:2).

Забарный пропускал через желудочную инфекцию, а Ванат – из-за воспаления мягких тканей голени.

Кадровые потери киевлян

Матч Динамо – Львов состоится 11 сентября. Стартовый свисток на "Арене Львов" прозвучит в 17:00.

Однако после игры против турецкого клуба Динамо получило серьезные кадровые потери. Голкипер Георгий Бущан и полузащитник Николай Шапаренко из-за полученных травм отправились в Барселону. Оба лидера "бело-синих" будут прооперированы в Испании.

Бущан пропустит около месяца, а вот Шапаренко из-за разрыва "крестов" не сыграет шесть месяцев.

Также из-за повреждений разного характера не выйдут на поле вратарь Руслан Нещерет и защитник Денис Попов.