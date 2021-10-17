Думала, что она сможет вырасти, – призер Паралимпиады Морквич об ампутации ноги после ДТП

Украинская фехтовальщица Наталья Морквич стала серебряным призером Паралимпиады-2020 в Токио. Морквич принесла Украине "серебро" на рапире. Спортсменка в 15 лет потеряла ногу в ДТП.

Морквич: Задавала себе вопрос – "Кому я буду такая нравиться?"

ДТП произошло в 2007 году, когда Наталья с другом каталась на скутере. В девушку с парнем влетело авто и водитель скрылся с места ДТП. Из-за того, что Морквич вовремя не оказали помощь – она потеряла слишком много крови, из-за чего впоследствии осталась без ноги.

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Девушка призналась, что тогда думала о том, что может произойти чудо и левая нога вырастет.

Думала, что она сможет вырасти, произойдет какое-то чудо. Задавала себе вопрос: "Кому я буду такая нравиться? Где буду работать? Как я буду красить себе ногти?" Какие же глупые были тогда мысли. Однако такие вопросы довольно логичны, всем интересно, как живут такие люди,

– рассказала Наталья.

Также призер Паралимпиады заявила, что спорт помог ей адаптироваться в жизни после ампутации. Теперь девушка ходит с протезом.

"Бог не дает тех испытаний, которые человек не может пройти. Наверное, я должна была это пережить, без помощи Бога не смогла бы пройти все это. Благодаря спорту быстро начала адаптироваться в этой жизни, увидела истории других людей, которые тоже не менее сложные", – сказала Наталья.

По словам Морквич, сначала она имела комплексы из-за потери ноги.

В тот момент у меня были какие-то комплексы. Я – 15-летняя девочка, на которую смотрят не из-за того, что симпатичная, а из-за того, что хромаю. Иногда спрашивала себя: "Почему я? Почему все это выпало на мои плечи?,

– призналась спортсменка.