Бывшую звезду Шахтера арестуют, как только он пересечет границу родной Бразилии: в чем причина

У бывшего правого вингера Шахтера Дугласа Косты появились проблемы с законом. Бразильский суд выдал орден на арест футболиста.

Бразильский суд уже принял решение по аресту Дугласа Косты, который в свое время выступал в Украине. Правый вингер, играющий сейчас за американский Лос-Анджелес Гэлакси, будет задержан сразу, как пересечет границу родной Бразилии.

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Есть проблемы с законом

Все по личным причинам. Дуглас не уплатил алименты бывшей супруге.

Сторона Косты будет оспаривать это решение суда. Футболист надеется, что его апелляция будет принята в суде.

Любопытно, что раньше Дуглас говорил о желании вернуться в родное Гремио из Бразилии. Но эта ситуация может повлиять на футбольные планы правого вингера. Ведь пока он за границей орден на его арест выдан не будет. Коста подлежит немедленному аресту, как только он окажется на территории родной страны.

Напомним, что с июля 2022-го Дуглас Коста выступает за американский Лос-Анджелес Гэлакси. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года. За новую команду в сезоне-2022/2023 провел всего 4 матча, но большую часть времени пропустил из-за травмы.

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