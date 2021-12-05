Дудченко совершил невероятный прорыв: Кристиансен победил в гонке преследования

Последним стартом на втором этапе Кубка мира по биатлону стала мужская гонка преследования. Двум украинцам удалось отобраться к соревнованиям по результатам спринта.

Напряженная борьба на последнем круге

Норвежец Ветле Шостад Кристиансен получил золотую медаль в гонке преследования. Победитель определился в напряженной последней перестрелке.

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Представитель Швеции Себастьян Самуэльссон и Эмильен Жаклен не закрыли по одной мишени и отправились на штрафной круг. Ни один из них не хотел уступать второе место, поэтому спортсмены вели ожесточенную борьбу до последних метров. В итоге Самуэльссон обогнал француза на 3 секунды.

Прогресс Дудченко

Украинский биатлонист Антон Дудченко отыграл 25 позиций и финишировал на 19-м месте. Он промахнулся лишь один раз, во время третьей стойки. Благодаря хорошим показателям на огневом рубеже украинец попал в топ-20.

Дмитрий Пидручный финишировал на 32-й позиции. Ему удалось улучшить свой результат по сравнению со спринтерской гонкой. Он безупречно отработал два огневых рубежа и максимально приблизился к плотной группе лидеров.

После выхода из стрельбища он замыкал топ-10. Дмитрий дважды промахнулся на третьем и четвертом рубеже.

Результаты гонки преследования

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+0) 30:14.8

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 1+1+1+1) +9.8

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+2+1) +11.0

...

19. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +1:48.2

32. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+2+2) +2:36.2