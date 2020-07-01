Футболист киевского "Динамо" Владислав Дубинчак покинул "Карпаты", где выступал на правах аренды. Защитник эмоционально попрощался с "львами".

Футболист выложил трогательный пост в своем Instagram. Пути Дубинчака и львовян разошлись. Ожидается, что киевляне отдадут защитника в аренду в "Днепр-1".

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Благодарность Дубинчака

По словам Дубинчака, период во Львове для него был замечательным опытом. 22-летний футболист надеется, что команда продолжит свое существование и еще покажет хороший результат в турнирной таблице.

Отметил Дубинчак болельщиков и поблагодарил за постоянную поддержку и критику, которая служила для команды стимулом.

Владислав признается, что фанаты ожидали значительно больших достижений от "Карпат", но после боя уже оправдания неуместны.

Хочу поблагодарить всех футболистов. Вы – бойцы и каждый из вас заслуживает уважения. Встретимся в новом сезоне, но уже в разных футболках,

– написал Дубинчак.

Добавим, что Дубинчак с 2019 года выступал за "Карпаты". Дебютировал за "львов" в начале августа в матче второго тура Премьер-лиги против донецкого "Шахтера".