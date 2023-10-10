Дружественный турнир для юных футболистов при поддержке Favbet Foundation в Киеве

Спортивную инициативу организовали Деснянский районный в Киеве Центр физического здоровья населения "Спорт для всех", при поддержке Favbet Foundation и Управления по делам молодежи и спорта Деснянской РГА. Турнир проходил на Центральной спортивной арене Деснянского района, где приняли участие шесть футбольных команд.

В дружеском соревновании играли ФК "Выгуровщина", КДЮСШ-14, ДЮФК "Титан", ФК "Троещина", СК "Гепард" и "Футбольная академия Александра Алиева" из Бучи. Всего – более 100 игроков 2012 года рождения.

Победителей не определяли, ведь главной целью турнира была практика и общение. Уже с понедельника команды вернулись к тренировкам и выступлениям на Кубке Киева.