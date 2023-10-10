У дружньому змаганні грали ФК "Вигурівщина", КДЮСШ-14, ДЮФК "Титан", ФК "Троєщина", СК "Гепард" та "Футбольної академії Олександра Алієва" з Бучі. Всього – понад 100 гравців 2012 року народження.

Переможців не визначали, адже головною метою турніру була практика та спілкування. Вже з понеділка команди повернулись до тренувань та виступів на Кубку Києва.

"Спорт об’єднує, надихає та виховує. Діти вчаться працювати в команді, підтримувати один одного, отримують мотивацію до самореалізації. Наш фонд активно підтримує дитячий спорт, адже саме тут роблять свої перші кроки майбутні чемпіони, чиї імена знатиме вся країна. Дякуємо учасникам за видовищну гру та емоції, а співорганізаторам та клубам – за те, що навіть в умовах війни продовжують створювати якісні умови для підготовки юних українських футболістів", – каже куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.