Друг Усика и Ломаченко: российского боксера Беспутина поймали на допинге
Вторая допинг-проба российского чемпиона боксера Александра Беспутина оказалась тоже положительной. Ранее в его организме обнаружили лигандрол.
О положительной допинг-пробе у россиянина, который ранее завоевал чемпионский пояс по версии WBA в полусреднем весе, сообщил ТАСС.
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Положительный допинг
Боксер является другом ведущих украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. Его, скорее всего, лишат чемпионского пояса.
В ноябре 2019 года Беспутин выиграл чемпионское звание по версии WBA в бою против земляка Раджаба Бутаева. Но сразу после поединка в крови нового чемпиона было обнаружено запрещенное вещество под названием лигандрол. Ожидается, что результат боя между Беспутиним и Раджабовым будет аннулирован.
Есть документальное подтверждение, что проба Б показала тот же положительный результат, что и проба А,
– заявил представитель команды боксера Бутаева.
Лигандрол – это селективный модулятор андрогенных рецепторов, схожий с анаболическими стероидами.
Между тем менеджер Беспутина Эгис Климас сказал, что пока не получил результаты пробы Б.
Кто такой Александр Беспутин
- Боксер начал профессиональную карьеру в 2015 году, провел 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения и совершил 9 нокаутов.
- Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы.
- Серебряный призер Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала.
- В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской компанией Top Rank.