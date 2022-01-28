Друг умершего боксера Вирчиса рассказал о его последних днях жизни

Украинского боксера Владимира Вирчиса обнаружили повешенным в Киеве. Вероятно, он совершил самоубийство. Его друг Тимофей Нагорный рассказал о последних днях жизни боксера.

По его словам, Вирчис находился в тяжелом состоянии.

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"Мы вчера с ним разговаривали, он был на том заседании. Последние несколько недель у него было очень тяжелое состояние", – отметил Нагорный.

Он также не уточнил, о каком именно заседании идет речь. По данным журналиста Дениса Казанского, Вирчис пришел на суд по делу Екатерины Гандзюк. Там он публично потребовал у бывшего председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера вернуть его долг. Сам Вирчис родился в Каховке, а по окончании профессиональной карьеры боксера занялся бизнесом в Херсонской области.

На уточняющий вопрос о самоубийстве Вирчиса Нагорный не дал однозначного ответа.

"Хочу вам сказать, что ушел великий, легендарный человек. Версий и предположений у нас может быть очень много. Да, он болел, да, ему было тяжело... Коронавирус ходит по стране и уносит многих людей...", – сказал Нагорный.

При этом Нагорный отметил, что Вирчис не признавал, что болел коронавирусом, хотя были явные признаки этого. Несмотря на недомогание, добавил он, боксер уехал на упомянутое выше заседание.

"У него было тяжелое физическое состояние. Я его очень просил, чтобы он себя поберег, отлежался", – подытожил он.