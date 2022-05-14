Челси – Ливерпуль 0:0 (по пенам 5:6)

Начало финала прошло под контролем Ливерпуля, "мерсисайдцы" создавали моменты. В то же время у их ворот футболисты Челси вообще не создавали опасности, пишет 24 канал.

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Подопечные Клоппа уже в первой 10-минутке могли открывать счет. Диас оказался сам с мячом в штрафной соперника, но с его ударом в нижний угол ворот справился Менди.

Еще несколько случаев создали гости, но реализовать хотя бы один момент так и не смогли.

Впоследствии футболисты Челси проснулись и наконец дошли до ворот Ливерпуля. Пулишич после добивания отправил мяч рядом со штангой.

Безголевой тайм

Уже через несколько минут две остроты возникли перед владениями Алиссона. В первом моменте стойка спасла "мерсисайдцев" от пропущенного мяча, а уже в следующей атаке вратарь Ливерпуля помешал голу после удара Алонсо.

Уже в компенсированное к первому тайма время Лукаку угрожал воротам оппонентов, но удар у бельгийца не удался.

Отметим, что в первой 45-минутке Ливерпуль потерял одного из своих лидеров Салаха. Египтянин почувствовал дискомфорт в ноге и в сопровождении клубного врача покинул поле. Клопп сделал вынужденную замену, чтобы уберечь нападающего на финал Лиги чемпионов, выпустив вместо него Жоту.

На перерыв команды ушли по "сухому" счету.

Отдых был на руку лондонцам, после свистка судьи создавших два момента. Пулишич пушечным выстрелом проверил мастерство Алиссона. А со штрафного Алонсо умудрился с острого угла попасть в перекладину.

Видео стандарта от Алонсо

Ливерпуль ответил более опасно. Диас сам для себя создал момент, но мяч после его удара пролетел мимо ворот.

Наконец, в игру включился Жота, но его выстрел был неточным.

120 минут нулевого счета

На 68-й минуте Джеймс вывел на удар Пулишича, но его выстрел в одно касание и с предела штрафного пролетел мимо правой стойки.

Диас ответил ударом с дальней дистанции, но мяч тоже не попал в рамку владений "аристократов".

Робертсон и Диас упустили отличные шансы вывести вперед в счете Ливерпуль.

Команды не смогли определить сильнейшего в основное время, поэтому перевели игру в дополнительные 15-минутные тайма. Однако в овертаймах футболисты не создали ничего опасного.

Футбольный Бог на стороне "мерсисайдцев"

Только футбольная удача определила победителя Кубка Англии.

Аспиликуэта первым промахнулся после первых трех ударов. Капитан подвел команду. 11-метровый Мане мог принести "мерсисайдцам" победу, но сенегалец решил продолжить серию пенальти. Менди разгадал замысел Садио и бросился в угол, куда летел мяч.

Седьмой пенальти в Челси исполнял Маунт, но Алиссон продемонстрировал свое мастерство, отразив 11-метровый. В то же время Цимикас "похоронил" надежды Челси на трофей.

Победный пенальти: смотрите видео

В итоге – 5:6 победа подопечных Клоппа, не сдерживавшего эмоций на футбольном поле после победы.

Ливерпуль – победитель Кубка Англии!