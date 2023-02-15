Драка завершилась массовым выселением: турецкий отель решил не принимать сторону Миная

Скандальная ситуация, возникшая между футболистами украинского Миная и российского Шинника, получила неожиданное продолжение. Владельцы отеля решили избавиться от обеих команд.

Бойцовский спарринг между футболистами Минаю и Шинника стал темой номер один в украинском футболе. Российские футболисты получили хорошую взбучку и поспешно покинули отель.

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Чемоданы упаковали обе команды

Впрочем, хозяева заведения не оценили джентльменского поступка форварда Минаю, который заступился за уборщицу. Они решили не принимать чью-либо сторону в конфликте и выселить обе команды.

Первоначально предполагалось, что руководство турецкого отеля Royal Seginus выселит делегацию российского Шинника. Но в конце концов, упаковывать чемоданы сказали и Минаю. Ужгородская команда уже переехала в другую гостиницу Анталии,

– сообщил телеграмм-канал ТаТоТаке.

В закарпатском клубе прокомментировали решение турецкого отеля.

Вот так они решили. В стиле "и вашим, и нашим",

– прокомментировали представители Минаю.

Заметим, что драка в Турции в очередной раз показала, что россиянам не место в цивилизованном мире. Допуск спортсменов из государства-агрессора в соревнования может нести потенциальную угрозу, как самим участникам международных турниров, так и зрителям.