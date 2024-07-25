Держите его семеро: одноклубник Мудрика устроил драку на спарринге Челси

Лондонский Челси в рамках подготовки к новому сезону отправился в Соединенные Штаты Америки. Свой первый товарищеский матч "синие" сыграли против скромного Рексема.

Уэльский клуб представляет третий по силе английский дивизион. Несмотря на разницу в классе "красные драконы" создали проблемы команде Мудрика.

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Драка на матче Челси – Рексем

Во время поединка на поле шла настоящая борьба не присущая товарищескому матчу. В начале встречи эмоции вышли из-под контроля.

В одном из эпизодов форвард Рэксема Макклин столкнулся с игроком Челси Леви Колвиллом. Защитнику "синих" не понравились такие действия. Он начал толкать соперника, а затем схватил его еще за футболку.

Горячих ребят пришлось разнимать партнерам по команде и тренерам. Поэтому масштабной драки удалось избежать.

Видео драки на спарринге Челси

Кстати, этот спарринг завершился со счетом 2:2. Михаил Мудрик не принимал участие в поединке.

Свой следующий матч Челси сыграет 27 июля против шотландского Селтика. Также в программе сбора поединки против Реала, Интера, Манчестер Сити и мексиканского Клуба Америка.